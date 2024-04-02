Как обезопасить себя от возможных инфекций дома

Наталья Балобанова, кандидат биологических наук и заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия», поделилась своими знаниями в эксклюзивном интервью с RuNews24.ru. Она объяснила, какие предметы могут быть наиболее загрязненными и как обезопасить себя от возможных инфекций.

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По словам Натальи Балобановой, поверхности, которые постоянно контактируют с руками людей, такие как дверные ручки, ручки тележек в супермаркетах, клавиатуры и экраны смартфонов и компьютеров, могут быть наиболее загрязненными. Кроме того, это могут быть поверхности, к которым прикасается большое количество людей в общественных местах, например, кнопки в лифтах, столешницы в кафе или ресторанах, выключатели и турникеты.

Врач также отметила, что туалетные комнаты являются местом, где бактерии могут активно размножаться из-за высокой влажности и наличия органических остатков. Еще одним примером очень грязных поверхностей являются упаковки товаров в магазинах и даже наши собственные руки после контакта с поверхностями в общественных местах.

«Есть риск инфицирования, если на загрязненных поверхностях присутствуют вирусные инфекции, такие как герпесвирусы и вирусы папилломы человека, бактериальные инфекции, например, импетиго и фурункулы, грибковые инфекции, такие как микозы и кандидозы, а также гельминты, клещи и другие паразиты, передающиеся контактно-бытовым путем», — пояснила врач.

Собеседница издания добавила, что основными причинами скопления бактерий на поверхностях являются человеческие контакты, недостаточная санитарно-гигиеническая обработка, высокая влажность и наличие органических остатков. Она также подчеркнула важность регулярной гигиенической обработки рук с мылом и водой и использования антисептических средств для поверхностей, которые могут быть загрязнены.