Диетолог дала совет не есть на завтрак жареную и копченую пищу

На завтрак не рекомендуется есть жареные, рафинированные, острые и копченые продукты. Об этом заявила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королёва.

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Она добавила, что чай и кофе нужно пить через полчаса после приема пищи.

«Утром не следует злоупотреблять консервированными продуктами с добавлением уксуса, избытком соли. Жареные, копченые, острые продукты тоже не подходят для завтрака», — цитирует информагентство Королёву.

Специалист добавила, что чай и кофе уместны для завтрака, но употреблять их сразу после приема пищи нежелательно. Алкоголь и газированные напитки стоит совсем исключить из утренней еды, уточнила Королёва.

«Если мы запиваем завтрак чаем, белок из состава омлета, например, не будет усваиваться так активно желудком. Нужно пить как минимум через полчаса после завтрака», — рассказала специалист.

Врач посоветовала есть на завтрак яичницы и омлеты, но без колбасы. Единственным исключением может быть домашняя колбаса собственного приготовления, но в небольших количествах.

Самым правильным завтраком диетолог назвала яйцо с добавлением небольшого количества овощей, зелени или даже кедровых орехов.

Еще полезным завтраком специалист назвала кисломолочные и зерновые продукты, термически обработанные источники полноценного белка и овощи.

Королёва посоветовала на завтрак съедать 25% от общей калорийности всего дневного рациона.