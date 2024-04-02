Как избавиться от болей в пояснице из-за сидячей работы

Работа за компьютером не связана с физическим трудом, но боли в пояснице для офисных сотрудников — частая проблема. При этом, если у вас ничего не болит, это не значит, что вы правильно сидите и ровно держите спину. Не исключено, что дискомфорт просто пока не дал о себе знать. О том, как справиться с болью, рассказал врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

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Почему болит поясница

По словам врача, часто патологические процессы в позвоночнике протекают незаметно. Резкая боль может появиться, когда межпозвоночные диски выдавятся назад и пережмут нервы. Грыжа может даже пережать спинной мозг, и тогда конечности будто начнут отказывать.

Хуже всего для поясницы — сидеть с прямой спиной без опоры на спинку стула. В этом случае кровообращение нарушается из-за того, что пережимается позвоночник. Сидеть согнувшись — тоже плохо. Также неполезно сидеть с опорой на спинку, но постоянно сгибать спину — например, съезжать тазом вперёд или облокачиваться на подлокотник. При такой позе страдает не только поясница, но ещё и шея, и даже внутренние органы.

Не стоит и опираться локтями на стол, подаваясь вперёд к компьютеру. Ещё опасно сидеть в полулежачем положении.

Профилактика

Медик отметил в беседе с «Аргументами и фактами», что лучше всего не нагружать позвоночник во время работы. Для этого важно продумать рабочее место и купить подходящее по глубине кресло. Хорошо, если в нём будет поясничная поддержка и механизм качания. Периодическое покачивание позволяет снять лишнее напряжение и размять мышцы.

Важно не забывать и про паузы в работе. Перерывы на разминку нужно делать каждые полчаса — час. Специальные упражнения делать не обязательно — можно пройтись, повращать плечами и потянуться вверх.

Полезны и игольчатые коврики-аппликаторы. Правда, перед их применением стоит проконсультироваться с врачом. То же относится и к массажам, и к курсам по йоге. Плюс для того, чтобы поясница не болела, важно укреплять мышцы брюшного пресса, так как именно они помогают держать спину правильно.

Больше советов, как не угробить спину на сидячей работе, «Секрет» дал в этом материале.