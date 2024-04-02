Чем может быть опасно радикальное увеличение продолжительности жизни

В 2020 году американские и китайские учёные нашли способ продлить в пять раз жизнь круглых червей через изменение их генов. Предполагается, что воздействие на некоторые из этих генов при помощи лекарств поможет увеличить продолжительность жизни и у человека.

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Может быть, всё-таки нам следует посвятить больше времени лечению болезней, возникающих в старости, а не увеличению продолжительности жизни? Один из аргументов против радикального продления жизни заключается в том, что это приведёт к перенаселению планеты, к потребности в большем количестве ресурсов, создании большего количества отходов, выбросов углекислого газа, к ещё большему загрязнению Земли.

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Также обычно при увеличении продолжительности жизни рождаемость снижается. Всё потому, что люди рожают меньше детей или заводят их в более позднем возрасте. В самой долгоживущей стране мира, Японии, средняя продолжительность жизни составляет 84 года, а уровень рождаемости близок к одному. Так что, возможно, если бы у людей было меньше детей, то в целом продолжительность жизни увеличилась бы.

Кроме того, нет никаких гарантий, что дополнительные годы жизни будут здоровыми. Исследования, проведённые в странах, где продолжительность жизни увеличилась, дали неоднозначные результаты.

Разница между ожидаемой продолжительностью жизни в более богатых и бедных странах показывает, что, вероятно, лекарства и технологии, продлевающие жизнь, будут добираться до менее развитых государств дольше.

Сегодня люди в некоторых африканских странах умирают в среднем на два-три десятилетия раньше японцев. Так насколько же этичным тогда будет то, что всё больше людей в более богатых странах, где потребляется больше ресурсов, станут ещё жить дольше?