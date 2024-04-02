В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии серотонина на организм

По словам экспертов, серотонин у человека имеется в крови, кишечнике, головном мозге. Вещество отвечает за передачу сигналов по нервным клеткам. К примеру, благодаря его работе ЖКТ может сокращаться, а головной мозг - успокаиваться и сосредотачиваться.

Кроме того, более активная серотониновая система в организме помогает переносить боль легче. Также вещество поддерживает эмоциональное состояние, подавляет негативные эмоции и защищает от депрессии.

Если серотонина не хватает, то память ухудшается, сон нарушается, а агрессия и тревожность повышаются.

Получить серотонин можно несколькими способами - принимать солнечные ванны, заниматься спортом и правильно питаться. Однако это вещество не содержится в продуктах, оно синтезируется из триптофана.

Лидер продуктов, из которых можно получить триптофан - сыр. Так, в 100 граммах швейцарского его 1 000 мг или 400 % суточной нормы. Второе место занимают куриные и перепелиные яйца. Далее - мясо и птица, рыба и морепродукты, грибы, бобовые, орехи и семена, а также крупы.

Специалисты советуют добавлять к перечисленным продуктам углеводы, чтобы повысить синтез серотонина, пишет istochnik.online.