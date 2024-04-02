Яблочный уксус оказался полезен для снижения веса у молодых людей

Результаты нового исследования показали, что ливанские подростки и молодые люди, которые выпивали до одной столовой ложки яблочного уксуса ежедневно в течение 12 недель, в среднем сбросили около 7 кг. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

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Помимо снижения веса, учёные наблюдали у тех, кто употреблял ежедневно яблочный уксус, снижение уровня сахара в крови, холестерина и триглицеридов. Это было первое исследование, в рамках которых проверялась эффективность уксуса на молодых людях.

Эксперты при этом призывают учитывать ограничения проведённого исследования.

Учёные протестировали влияние на здоровье людей уксус, приготовленный из измельчённых и ферментированных яблок. Всего принимали участие в исследовании 120 человек в возрасте от 12 до 25 лет. Их разделили на четыре группы. Одна из групп принимала плацебо, а люди из остальных трёх групп — по 5, 10 или 15 миллилитров яблочного уксуса по утрам (15 мл — одна столовая ложка).

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В начале исследования средний вес добровольцев составлял 78 кг. Через 12 недель исследователи обнаружили, что группы, употребляющие яблочный уксус, в целом снизили вес. Больше всего похудела группа, которая пила 15 мл уксуса в сутки: средний вес в ней снизился до 70 кг. Группа с 10 мл снизила средний вес до 72 кг, с 5 мл — до 74 кг. Во всех трёх группах также наблюдалось уменьшение окружности талии и бёдер, а также индекса массы тела.

Кроме того, команда учёных обнаружила у участников значительное улучшение показателей глюкозы, триглицеридов и холестерина в крови.

Предполагается, что яблочный уксус может усилить чувство сытости, приведёт к снижению потребления калорий. Также, возможно, этот уксус влияет на метаболизм и чувствительность к инсулину, потенциально способствуя окислению жиров и уменьшению их накопления.

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