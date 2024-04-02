Зачем отказываться от сладкого, если не надо худеть

Врачи не советуют налегать на сладкую пищу и напитки, потому что это плохо сказывается на здоровье. Специалист в области акушерства и гинекологии Раджвиндер Хасрия назвала не самое очевидное, но от этого не менее неприятное последствие злоупотребления шоколадом и булочками. Проверьте, есть ли вы в группе риска.

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Что говорит врач

Сладости и сладкие напитки надо ограничивать людям, склонным к бактериальным инфекциям мочевыводящих путей — циститу и пиелонефриту, а также мужских половых органов, рассказала Хасрия Daily Mail.

Дело в том, что сладкие продукты могут провоцировать рецидивы таких заболеваний. Всё потому, что в «сладкой» среде возбудители инфекций мочевыводящих путей, такие как кишечная палочка и эпидермальный стафилококк, размножаются особенно быстро. Так что не хотите обострения — отложите шоколадку и булочки подальше.

Как проявляется цистит

Симптомы цистита обычно не заставляют долго ждать себя. При этом терпеть их вряд ли получится. Вот что указывает на цистит:

- учащённое мочеиспускание (в норме человек должен ходить в туалет по-маленькому 5–6 раз в сутки);

- рези в процессе мочеиспускания и после него;

- тянущие боли внизу живота;

- ломота в теле;

- слабость;

- повышение температуры.

С каждым новым походом в туалет позывы становятся чаще, а порция мочи всё меньше.

Откуда вообще берётся цистит и почему случаются его рецидивы — читайте тут.