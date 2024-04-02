Перечислены продукты с низким содержанием жира, которые вредят здоровью

Уже известно, что жиры — необходимый макронутриент для жизни человека. Некоторые производители выпускают версии продуктов с низким содержанием жиров. Но так ли эти продукты полезны, как может показаться?

© Ferra.ru

Нежирное мороженое. Из-за удаления жира из мороженого в нём появляются различные добавки. Они не имеют такой же питательной ценности, как молочные продукты. Мороженое, приготовленное из настоящего жирного молока, содержит кальций и белок, необходимые организму для хорошего здоровья.

Нежирное арахисовое масло. По данным Harvard Health, в жирном арахисовом масле такое же соотношение насыщенных и ненасыщенных жиров, как и в оливковом масле — одном из самых полезных для сердца продуктов. Также многие исследования показывают, что люди, которые едят регулярно арахисовое масло, имеют меньший риск возникновения диабета 2 типа и болезней сердца, чем те, кто редко его употребляет. Также для удаления жира из арахисового масла в принципе придётся из него убрать арахис.

Лёгкий майонез. Часто в такой майонез добавляют загустители (модифицированный пищевой крахмал) и для придания мягкости используют соевое масло, а не яйца. В этих ингредиентах нет витаминов А, В12 и D, лютеина, зеаксантина и селена, как в яичных желтках.

Энергетические батончики с низким содержанием жира. Эти батончики могут быть подвернуты ультраобработке, содержать странные ингредиенты.

Нежирное печенье. В нём часто содержится большое количество сахара.

© Shutterstock

Маргарин. В некоторых видах маргарина может быть меньше жира, чем в сливочном масле, но оба они содержат много калорий.

Нежирная заправка для салата. В некоторые такие заправки добавляют крахмал и дополнительные подсластители.

Нежирный консервированный суп. Многие подобные супы всё ещё содержат множество натрия.

Нежирные хрустящие закуски. Это по-прежнему продукты с высокой степенью обработки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.