Кому нельзя есть яблоки

Некоторым людям стоит отказаться от яблок, так как их употребление может вызвать аллергию, кариес и вздутие живота. Таким предупреждением поделился нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов, его слова приводит NEWS.ru.

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Кроме того, по словам специалиста, яблоки нежелательно есть людям с аллергией на компоненты этого фрукта: фруктоза, пектин или полифенолы. Аллергия на яблоки может проявляться в виде крапивницы, кашля и даже анафилаксии.

«Аллергия на яблоки может быть связана с аллергией на березовую пыльцу, так как они имеют общие аллергены. Людям с аллергией на яблоки рекомендуется избегать их употребления и консультироваться с врачом об антигистаминных или адреналиновых препаратах», — дополнил Ибрагимов.

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