Частные клиники призвали активнее помогать бесплатно

Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) призывает частные клиники активнее оказывать бесплатную помощь населению. Как рассказали "Российской газете" в Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ), для этого нужно упростить порядок вхождения в систему здравоохранения частных клиник.

© Российская Газета

Ряд частных клиник работает по системе ОМС. К частной клинике можно даже прикрепиться. Однако не все услуги там могут быть бесплатными. К примеру, вылечить кариес смогут бесплатно, а вот протезирование в принципе не входит в ОМС.

Председатель НАУЗ, член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов уточнил "РГ", что на начало 2024 года в системе ОМС в России участвовали 8699 частных клиник.

"Если посмотреть на ситуацию в разрезе федеральных округов, то можно увидеть, что лидером является Центральный округ - 2098 клиник. В Приволжском округе - 1610 клиник, Сибирском - 1150, Северо-Западном - 956, Южном - 840, Северо-Кавказском - 755, Уральском - 672, Дальневосточном - 617. При этом доля частных клиник, участвующих в ОМС, от общего числа участников в системе ОМС составляет 35,56%, или 3093 медорганизации", - отметил эксперт.

К частной клинике можно прикрепиться и лечиться по ОМС

Клиник, которые бы принимали по полисам ОМС, было бы больше, если бы не определенные сложности. Например, клиники могут подавать заявления на участие в системе ОМС только раз в год - в сентябре.

"Присутствует и ограничение объемов оказанных услуг. То есть частная клиника подает перечень, в котором есть, например, 100 эндопротезов, но, к сожалению, ФОМС ограничивает возможности определенным количеством. С одной стороны, это правильно: Фонд ОМС хочет увидеть качество оказываемых услуг. Ведь ему же перечислять деньги в клинику за услуги ОМС. С другой - не всегда даже при выполнении качественной работы ФОМС выделяет запрашиваемые объемы. А это ограничение в предоставлении прежде всего услуг населению", - считает Муслимов.

Третий момент касается уже оказанных медицинских услуг: оплата может быть растянута во времени. Еще одна проблема - ограничения в использовании средств ФОМС, которые, например, нельзя потратить на покупку медоборудования или строительство. По мнению эксперта, если удастся найти решения по всем этим проблемным точкам, тогда россияне смогут чаще прикрепляться к частным клиникам рядом с домом.