Врач рассказал о диетах, способных навредить организму

Многие люди предпочитают достигать фигуры мечты при помощи диет и голодания. О самых вредных для организма способах сбросить лишние килограммы в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Вечерней Москвы», рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

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По мнению специалиста, диеты можно распределить на две основные группы: предназначенные для похудения и относящиеся к наличию заболеваний. При первом типе диеты люди ограничивают потребление каких-либо продуктов для эстетики, а во втором — для здоровья.

— Несбалансированные диеты могут иметь физические последствия, такие как головокружение и судороги, ухудшение состояния кожи и волос. Это частые последствия популярной диеты на соках, — пояснил врач.

Также не следует убирать из рациона во время похудения мясо, так как это может привести к дефициту железа в организме. Кроме того, по словам Иванова, большинство современных диет нацелены на получение быстрого результата, что может отрицательно сказаться на состоянии здоровья. Поэтому при выборе способа похудения следует изучить его научный базис.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телепередачи «О самом главном», что для более эффективной диеты необходимо воздержаться от употребления продуктов белого цвета.

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