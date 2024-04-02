Какие диеты могут навредить здоровью

С приходом тепла многие начинают приводить себя в форму с помощью всевозможных диет. Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие вред и неэффективность такого похудения, этот способ не перестает пользоваться популярностью. О том, как могут навредить здоровью различные диеты, рассказал врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

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Зачастую вместо ожидаемых результатов модные диеты приводят лишь к плохому самочувствию: расстройству пищеварения, нарушениям обмена веществ, гипо- и авитаминозу.

«В интернете можно найти огромное количество разнообразных диет. Возможно, следование некоторым из них поможет сбросить несколько лишних килограммов, но в перспективе они не приведут к улучшению здоровьям», – заявил врач.

Все диеты можно разделить на две группы: предназначенные для похудения и помогающие при наличии определенного заболевания. В первом случае человек ограничивает свой рацион, чтобы избавиться от лишнего веса, а во втором – с целью предотвратить обострение болезни.

«Лечебное питание разрабатывается для улучшения здоровья при определенных заболеваниях. Они помогают только в конкретных ситуациях, например при гастрите или язвенной болезни. Здоровым людям такие диеты не помогут ни оздоровиться, ни похудеть», – уточнил Роман Иванов.

У всех диет есть общий признак – ограничения. Они могут быть различными: от временных рамок до полного исключения быстрых углеводов. Однако все они не соответствуют нормальному пищевому поведению и могут иметь физические последствия, например, головокружение, судороги, ухудшение состояния кожи и волос. А замена продуктов животного происхождения растительными может привести к дефициту железа, что увеличивает риск возникновения анемии.

По словам эксперта, выбирать подходящую диету нужно только с квалифицированным специалистом – диетологом или врачом. При составлении рациона питания он будет учитывать индивидуальные особенности здоровья пациента и цели по изменению веса. А при самостоятельном выборе диеты в интернете рекомендуется обращать внимание на научное обоснование и отзывы квалифицированных специалистов.