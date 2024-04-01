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Гастроэнтеролог рассказала, почему не стоит бояться пальмового масла

Многие считают, что пальмовое масло вредно для здоровья, поэтому стараются выбирать продукты без него. На самом деле это масло безопасно, рассказала «МК в Мурманске» врач-гастроэнтеролог ММЦ имени Н. И.Пирогова ФМБА России Наталья Савельева.

Гастроэнтеролог рассказала, почему не стоит бояться пальмового масла
© News.ru

Пальмовое масло добывается из плодов тропического дерева, поэтому в нем нет трансжиров, которых так боятся. Трансжиры появляются в любом растительном масле из-за гидрогенизации, химической реакции, которая создает из жидкого масла твердый жир, с которым легче работать. Однако пальмовое масло не нуждается в таком процессе из-за своей твердой и жидкой консистенции, пояснила Савельева.

По мнению врача, пальмовое масло само по себе безвредно, в нем много витамина Е и провитамина А. Все зависит от пищевой ценности и количества продуктов, которые мы употребляем. В твердой консистенции пальмового масла много насыщенных жиров, которые вызывают атеросклероз и повышенное содержание холестерина.

Предпочтение стоит отдавать жидкой форме продукта. Но, как всегда, дело в разумности употребления: если не жарить на нем и без того вредные продукты, то вреда от него не будет, — добавила гастроэнтеролог.

ЗОЖ
Наталья Савельева
ФМБА России