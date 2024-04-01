О положительном влиянии смеха на здоровье рассказала врач

Смех положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает лучше запоминать информацию и продлевает жизнь, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

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По словам специалиста, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже, чем у тех, кто смеется реже одного раза в месяц.

Также смех напрямую влияет на разнообразные процессы головного мозга, включая болевую и иммунную систему, отметила Ткачева.

«Просмотр комедий повышает болевой порог, а значит, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Кроме того, смех стимулирует рост клеток иммунной системы, производящих антитела, что снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям», – рассказала врач.

Она добавила, что смех помогает лучше запоминать информацию. Это объясняется тем, что лимбическая система, которая отвечает за смех, находится в тесной связи с гиппокампом – участком головного мозга, где происходит формирование памяти, сообщаются «Известия».