Россиян призвали чаще есть грейпфруты и брокколи

Снизить риск развития онкологических заболеваний можно, если регулярно есть цитрусовые, бобовые и некоторые другие продукты, рассказала онколог Хамис Магомедова. Их она перечислила в комментарии «Ленте.ру».

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Врач призвала россиян включить в рацион цитрусовые, в частности грейпфруты, поскольку они помогают снизить риск развития рака.

«В грейпфрутах содержатся монотерпены — вещества, помогающие очистить организм от канцерогенных соединений. В апельсинах и лимонах также присутствует лимонен — углеводород, стимулирующий работу лимфоцитов, что позволяет бороться с опухолевыми клетками», — объяснила она.

Также собеседница «Ленты.ру» посоветовала чаще есть необработанные овощи. Они — низкокалорийный источник большого количества клетчатки. За счет этого, по словам врача, они помогают поддерживать здоровый вес и избежать ожирения, а это важная мера профилактики рака и других заболеваний. Больше всего клетчатки содержится в брюссельской капусте, брокколи, моркови, добавила она.

Кроме того, клетчаткой богаты многие ягоды и фрукты: малина, ежевика, бананы, яблоки, груши.

Еще одной важной для профилактики рака продуктов Магомедова назвала цельнозерновые продукты. Они богаты антиоксидантами, клетчаткой, белками, витаминами, снижающими вероятность появления злокачественных опухолей кишечника и простаты. Врач рекомендовала добавить в рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис, гречку, амарант, киноа.

Помимо этого, по словам онколога, в рационе должны присутствовать источники белка растительного происхождения: бобовые продукты, включая фасоль, горох, сыр тофу, сухофрукты, фундук, миндаль, фисташки, кешью, а также богатые Омега-3 жирными кислотами скумбрия, лосось, льняные семена, морские водоросли, грецкие орехи.