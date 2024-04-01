Кардиолог назвал полезные свойства рисовых отрубей

Кардиолог Гандельман назвал полезные свойства рисовых отрубей
По словам врачей, при нехватке витамина В1 повышается риск развития сердечной недостаточности. Чтобы минимизировать риск, врачи рекомендуют употреблять больше продуктов, богатых этим витамином.
По словам терапевта Елены Малышевой и кардиолога Германа Гандельмана, в их список входят рисовые отруби, спирулины, льняные семена. Об этом они сообщили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
«Витамин B1 мы не синтезируем, поэтому его надо съесть с какой-то едой», — подчеркнула Малышева и рекомендовала включить в рацион перечисленные продукты.