Кардиолог назвал полезные свойства рисовых отрубей

По словам врачей, при нехватке витамина В1 повышается риск развития сердечной недостаточности. Чтобы минимизировать риск, врачи рекомендуют употреблять больше продуктов, богатых этим витамином.

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По словам терапевта Елены Малышевой и кардиолога Германа Гандельмана, в их список входят рисовые отруби, спирулины, льняные семена. Об этом они сообщили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.