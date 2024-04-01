Синдром мертвых ягодиц: как вовремя распознать и что делать
А вы знали, что ягодицы можно «отсидеть» на самом деле? Это болезненное состояние также называют «ягодичной амнезией» — мышцы воспаляются и буквально «забывают», как нормально функционировать. Также применяют термин «синдром мертвого таза», но суть проблемы от названия никак не меняется.
«Слишком долгое сидение может ограничить кровоток, вызывая ягодичную амнезию, которая может привести к боли в бедрах, пояснице и проблемам с лодыжками. Ягодичные мышцы не смогут нормально работать даже при выполнении упражнений, нацеленных на них», — рассказал HuffPost популярный фитнес-тренер Донован Грин.
Лучший способ профилактики — регулярная активность. А если мышцы совсем не «включаются» в работу, лучше обойтись без самодеятельности и обратиться к врачу.
«Хорошее правило, которое нужно запомнить: за каждый час сидения вам нужно потратить 10 минут, чтобы стоять или двигаться, чтобы восстановить работу ягодичных мышц и не дать им "заснуть"», — объяснил Джефф Белл.
Суть борьбы с синдромом мертвых ягодиц заключается в том, что если вы начинаете чувствовать покалывание, значит, пора встать и начать двигаться. Разминка позволит поддерживать ягодичные мышцы в функциональном режиме.
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