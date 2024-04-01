Синдром мертвых ягодиц: как вовремя распознать и что делать

А вы знали, что ягодицы можно «отсидеть» на самом деле? Это болезненное состояние также называют «ягодичной амнезией» — мышцы воспаляются и буквально «забывают», как нормально функционировать. Также применяют термин «синдром мертвого таза», но суть проблемы от названия никак не меняется.

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«Слишком долгое сидение может ограничить кровоток, вызывая ягодичную амнезию, которая может привести к боли в бедрах, пояснице и проблемам с лодыжками. Ягодичные мышцы не смогут нормально работать даже при выполнении упражнений, нацеленных на них», — рассказал HuffPost популярный фитнес-тренер Донован Грин.

Лучший способ профилактики — регулярная активность. А если мышцы совсем не «включаются» в работу, лучше обойтись без самодеятельности и обратиться к врачу.

«Хорошее правило, которое нужно запомнить: за каждый час сидения вам нужно потратить 10 минут, чтобы стоять или двигаться, чтобы восстановить работу ягодичных мышц и не дать им "заснуть"», — объяснил Джефф Белл.

Суть борьбы с синдромом мертвых ягодиц заключается в том, что если вы начинаете чувствовать покалывание, значит, пора встать и начать двигаться. Разминка позволит поддерживать ягодичные мышцы в функциональном режиме.