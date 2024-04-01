110-летняя женщина раскрыла невозможный в наши дни секрет долголетия

Долгожительница из Великобритании, которой 1 апреля исполняется 110 лет, раскрыла два секрета, помогавшие ей жить дольше. Об этом сообщает Liverpool World.

© unsplash.com

Марджори Ходнетт родилась в Лондоне в 1914 году. В 1955 году она овдовела в первый раз после 14 лет брака. Через год она снова вышла замуж, на этот раз за брата бывшего мужа, вскоре не стало и его. Женщина 23 года работала учительницей начальных классов.

Выполнение ее первого совета Liverpool World называет почти невозможным в наши дни. Марджори Ходнетт считает, что на пользу ее долголетию пошло отсутствие мобильного телефона.

У меня нет мобильного телефона, и не думаю, что он мне нужен. С друзьями и родственниками я говорю по проводному. И вообще предпочитаю письма. Их можно доставать и перечитывать снова и снова, это замечательное занятие.

Другой совет Марджори Ходнетт связан с питанием. Она считает, что очень важно каждый день садиться за стол, чтобы пообедать, особенно в ее возрасте.