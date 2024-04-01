Исследование: чайный гриб поможет похудеть без существенных усилий

Определённый вид напитка может имитировать эффекты голодания в организме. Об этом свидетельствует исследование учёных из Университета Северной Каролины, опубликованное в журнале PLOS Genetics.

© Чемпионат.com

Речь идёт о чайном грибе. Это подслащённый ферментированный чай, который известен своей пользой для здоровья.

Новая научная работа показала, что после употребления чайного гриба дрожжи и бактерии колонизируют кишечник и вызывают метаболические изменения, подобные тем, которые происходят во время голодания. При голодании, особенно периодическом, основное внимание уделяется тому, когда вы едите, а не что. Было доказано, что такой чай помогает сжигать жир, поскольку запускает процесс аутофагии, который позволяет организму разрушать и удалять ненужные клетки.

Учёные также обнаружили, что микробы чайного гриба изменяют экспрессию генов, участвующих в метаболизме жиров. Это приводит к увеличению количества белков, расщепляющих жиры, и уменьшению числа тех белков, которые строят молекулы жира, или триглицериды.

По мнению экспертов, в совокупности эти изменения могут уменьшить запасы жира в организме без каких-либо изменений в диете или физических нагрузках.