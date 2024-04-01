Тренер рассказала о пользе тенниса для здоровья

Тренер по теннису Вера Венедиктова рассказала о пользе этого вида спорта для здоровья. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Как заявила специалист, занятия теннисом улучшают физическую форму и координацию, развивают моторику, баланс, повышают выносливость и гибкость, а также положительно влияют на зрение.