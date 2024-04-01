Врач назвала простые продукты, необходимые для сосудов и крови

Богатые антиоксидантами и витаминами продукты необходимы в рационе для здоровья и красоты. Об этом пишет в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг, отвечая на вопрос пользователей о том, что включить в меню для поддержания лимфатической системы.

"Лимфе не требуется чистка. Ей нужны движение и правильное питание", - уточнила врач, отметив, что есть простые продукты, в которых достаточно витаминов и антиоксидантов, способных оказывать противовоспалительное действие.

Такая пища полезна для сосудов и крови. Врач посоветовала чаще готовить блюда со свеклой, если нет противопоказаний.

"Свекла влияет на состояние сосудов - делает их более эластичными, обеспечивая хороший ток крови, благодаря содержанию оксида азота", - объяснила эндокринолог.

Гранаты и грейпфруты - тоже в числе продуктов, которые рекомендуется включить в рацион. Первые богаты биофлавоноидами, улучшают кровоток. Грейпфрут же помогает уменьшить отечность за счет присутствия в продукте витамина С, стимулирующего работу лимфатической системы.

Среди зеленых продуктов врач обратила внимание на сельдерей и огурцы.

"Сельдерей выводит из организма избыток жидкости и мочевой кислоты, снимает отеки", - пишет врач.

Не все знают, но обладают лимфодренажным и мочегонным эффектом - огурцы.

Из специй Екатерина Янг порекомендовала гвоздику, куркуму, имбирь, чеснок, черный перец и красный.