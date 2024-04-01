Фитотерапевт рассказал о пользе микрозелени

Весной многие дачники и просто любители-растениеводы начинают сажать зелень. Стоит учесть, что ростки капусты, кинзы, дайкона, амаранта, сельдерея, зеленого лука, горчицы, петрушки, редиса, щавеля, базилика и пшеницы на этапе начального роста имеют наиболее высокую концентрацию полезных веществ. Поэтому можно, не дожидаясь лета и высадки растений в открытый грунт, добавить их в рацион, сообщил кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский в беседе с радио Sputnik.

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Проростки, ростки и микрозелень полезны, так как в них мало вредных веществ и калорий. А концентрация биологически значимых веществ – витаминов, минералов, к примеру, железа и фолиевой кислоты, а также белка – напротив, очень высокая. Они защищают организм от инфекций, как самостоятельное профилактическое средство, отметил Степенский.

«Все эти проростки, ростки и микрозелень содержат витамины С, Е, К, в них есть антиоксиданты и минеральные вещества в гораздо большей пропорции, чем во взрослой зелени», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, он посоветовал попробовать употреблять в пищу дикоросы - например, молодую крапиву. В ней кроме витаминов есть много различных элементов: хром, молибден, алюминий, никель. Собирать ее нужно нужно вдалеке от трасс и промышленных предприятий.