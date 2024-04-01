Врач пояснил, в каких продуктах есть трансжиры и можно ли их есть

Трансжиры не очень полезны для здоровья. Что это такое, в каких именно продуктах они содержатся рассказал "Российской газете" превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов,

© Российская Газета

"Под этим термином подразумевается тип твердых жиров, которые получены из жидких растительных масел. По крайней мере, о маргарине вы слышали точно. И надеюсь, его нет у вас на кухне", - говорит врач.

Зачем делать из жидкого жира твердый? Промышленности удобно его перевозить и хранить. К тому же превратить, например, подсолнечное масло в твердый жир стоит дешево. При этом пользы от трасжиров нет совсем. По данным ВОЗ высокое потребление трансжиров увеличивает риск смерти от любой причины на 34%.

Трансжиры содержатся в заменителях сливочного масла (например, в кулинарном жире), гидрогенизированных растительных маслах, фритюре, маргаринах, некоторых сортах попкорна для микроволновок, фаст-фуде, таких хлебобулочных изделиях, как кексы, пирожные, пончики, заменителях молока и сливок для кофе, картофельных и кукурузных чипсах, замороженных готовых блюдах (таких как пицца, пироги, мясные рулеты), глазури и т.д.

При этом закон не обязывает производителей указывать слово "трансжиры" в составе, поэтому его могут называть по-другому, дабы не отпугивать покупателей. Так, трансжиры могут скрываться под такими названиями, как маргарин, кондитерский жир, заменитель масла какао, гидрогенизированное масло, заменитель молочного жира.

ВОЗ рекомендует потреблять не более 1% трансжиров в структуре питания. Если вы перекусили печеньем или откусили бургер - не страшно. А вот если есть их регулярно - открывается прямая дорога к врачам.