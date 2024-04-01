Диетолог объяснила, чем опасно ежедневное употребление колбасы

Врач-диетолог Наталья Денисова сообщила, что из-за ежедневного употребления колбасных изделий человеку могут грозить серьезные последствия.

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По ее словам, по сравнению с мясом, колбаса содержит намного больше жира. Например, в 100 граммах вареной говядины содержится 16-17 граммов жира, в то время как в вареной колбасе — 22-24 грамма, в полукопченой — 30-44 граммов, а в сырокопченой — до 67 граммов.

Рекомендуется потреблять не более 30 процентов жира от общей калорийности ежедневного рациона, это составляет 600-700 килокалорий на жирные продукты.

Также колбасные изделия обладают высоким содержанием соли. В 100 граммах колбасы содержится 2,5 грамма соли, а в сырокопченой и сыровяленой колбасе ее количество еще больше. Рекомендуемая суточная норма соли составляет 5-6 граммов в сутки.

Избыточное потребление соли может привести к увеличению риска развития артериальной гипертонии, заболеваний почек и нарушению работы сердца, предупредила медик.

Исследования Международного агентства по онкологии установили, что употребление 50 граммов переработанного мяса ежедневно увеличивает вероятность развития рака кишечника на 18 процентов, передает «АиФ».

Нитриты, которые добавляют в колбасу для придания ей розового цвета, тоже могут увеличить риск развития онкологии.

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