Насколько безопасны для здоровья человека консерванты в продуктах

Количество различных добавок в продуктах питания растёт. Данные исследования, опубликованного в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, демонстрируют, что более 50% продуктов, покупаемых американцами, содержат те или иные химические красители или ароматизаторы, консерванты и подсластители. Это на 10% больше, чем было в 2001 году.

Появляется всё больше научных доказательств потенциального вреда для здоровья различных добавок типа ароматизаторов, красителей. Недавнее исследование показало, что один распространённый консервант, содержащийся в сыре, соусах и пиве, а также в других продуктах, может плохо сказаться на здоровье кишечника.

Для чего же нужны эти добавки? Консерванты помогают сделать пищу безопасной для употребления в течение длительного времени. Стабилизаторы, с другой стороны, придают еде густоту, улучшают её вкусовые качества.

Также сейчас доступны такие преимущества консервантов, как предотвращение прогоркания масла или сохранение первоначального цвета продукта.

Пищевые консерванты можно разделить на искусственные и натуральные. Сахар, соль и лимонная кислота, полученные из цитрусовых, считаются натуральными консервантами. Искусственные же производятся людьми. Примеры таких консервантов включают бензоат натрия, пропионат кальция, сорбат калия.

При этом организм воспринимает лимонную кислоту одинаково вне зависимости от того, из фруктов вы её получаете или из искусственных соединений. Кроме того, натуральные консерванты не всегда полезны для здоровья. Например, тем, у кого проблемы с сердцем, лучше ограничить потребление соли, так как чрезмерное количество натрия может повысить риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта.

Также любой консервант, который встречается сегодня в продуктах, прошёл проверку. Но лучше всего сосредоточить внимание в рационе на цельных продуктах, которые по своей сути содержат меньше консервантов. Это овощи, фрукты, нежирный белок, полезные жиры и цельнозерновые продукты.

