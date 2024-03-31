Как заставить себя идти на работу и побороть астению

Боли в области головы, нарушения показателей веса и отсутствие мотивации идти на работу могут свидетельствовать о развитии такого недуга, как астения. Эксперты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций, которые могут помочь от нее избавиться.

© Вечерняя Москва

Главным советом специалистов является нормализация распорядка дня. Так, нужно спать по 7-8 часов в сутки, находя время для отдыха в повседневности. Например, во время обеденного перерыва на работе можно восполнить силы на небольшой прогулке.

Специалисты не рекомендуют снимать напряжение при помощи спиртной и табачной продукции, так как это лишь усугубляет состояние. Лучше делать разгрузку при помощи физической активности.

Еще одним действенным способом преодолеть апатию является поддерживание коммуникации с друзьями и родственниками, передает «Московский комсомолец».

Дефицит железа в организме вызывает анемию. В этом состоянии человек испытывает постоянную слабость и упадок сил. Чем еще опасен недостаток железа в крови и можно ли с ним справиться, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Эндокринолог Диляра Лебедева перечислила причины возникновения хронической усталости