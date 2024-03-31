Раскрыто, в чем состоит вред для здоровья лапши быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления пользуется большой популярностью. Но как употребление этого продукта влияет на организм человека?
Один из самых вредных компонентов лапши быстрого приготовления — это глутамат натрия. Он часто используется в качестве усилителя вкуса. При этом он способен привести к задержке жидкости в организме человека, а это может вызвать отёчность, повышение кровяного давления. Помимо этого, глутамат натрия может вызвать зависимость. Если же употреблять эту лапшу постоянно, то начнутся проблемы с желудком. Вместе с употреблением различных приправ и ароматизаторов с этим же веществом это может способствовать развитию гастрита и язвы.
Один из наиболее серьёзных аспектов употребления лапши быстрого приготовления — это возможность аллергической реакции на неё. А у людей с особой чувствительностью аллергия на эту лапшу может привести к смерти.
Если же вы хотите уменьшить вред от лапши быстрого приготовления, то откажитесь от специй, которые идут вместе с продуктом. Замените их солью, перцем, паприкой. Так вы получите похожий вкус, но без глутамата натрия.
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