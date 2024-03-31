В чем состоит вред для здоровья лапши быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления пользуется большой популярностью. Но как употребление этого продукта влияет на организм человека?

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Один из самых вредных компонентов лапши быстрого приготовления — это глутамат натрия. Он часто используется в качестве усилителя вкуса. При этом он способен привести к задержке жидкости в организме человека, а это может вызвать отёчность, повышение кровяного давления. Помимо этого, глутамат натрия может вызвать зависимость. Если же употреблять эту лапшу постоянно, то начнутся проблемы с желудком. Вместе с употреблением различных приправ и ароматизаторов с этим же веществом это может способствовать развитию гастрита и язвы.

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Один из наиболее серьёзных аспектов употребления лапши быстрого приготовления — это возможность аллергической реакции на неё. А у людей с особой чувствительностью аллергия на эту лапшу может привести к смерти.

Если же вы хотите уменьшить вред от лапши быстрого приготовления, то откажитесь от специй, которые идут вместе с продуктом. Замените их солью, перцем, паприкой. Так вы получите похожий вкус, но без глутамата натрия.

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