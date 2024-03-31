Нужны ли организму витаминные добавки на самом деле

Человек с нормальным питанием не нуждается в витаминах: организм в лучшем случае выведет их с мочой. Об этом сообщает Healthday.

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«Если у вас хорошо сбалансированная диета, вы будете буквально мочиться витаминами и минералами, которые вы получите из добавок. Деньги просто спускаются в туалет», — пишет Healthday.

При нормальном рационе, в котором есть фрукты и овощи, человеку не нужны поливитамины или пищевые добавки. Есть исключения: беременные женщины нуждаются в фолиевой кислоте, пожилые люди с остеопорозом — в добавках кальция и витамина D, веганы и люди с целиакией — в мультивитаминах. Перед приемом добавок нужно проконсультироваться с врачом.

Также добавки (протеиновые коктейли) нужны профессиональным спортсменам, поскольку они не могут съесть достаточно мяса и других продуктов, чтобы получить нужную дозу белка для поддержания мышечной массы. Однако обычным людям даже при занятиях спортом не нужно принимать протеин: большинство может получить белок из еды.

Прием витаминов может нарведить не только кошельку, но и здоровью. Например, избыток витамина А может привести к токсическому гипервитаминозу который может вызывает нарушения зрения, боль в костях и повреждение печени.