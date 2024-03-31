Самые полезные фруктовые перекусы

Диетологи из Университета Массачусетса выяснили, что это сухофрукты, фруктовые пюре и консервированные фрукты.

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Диетологи в ходе исследования выяснили, какие фруктовые перекусы являются самыми полезными.

Исследование провели специалист из Университета Массачусетса. Оказалось, что полезнее всего между основными приёмами пищи съедать консервированные фрукты, сухофрукты и фруктовое пюре.

В них содержится много клетчатки и питательных веществ, мало сахара. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.

Для оценки питательной ценности фруктовых перекусов использовали индекс Nutrient Rich Foods (NRF). Он учитывает содержание таких веществ, как калий, белки, пищевые волокна, кальций, железо, витамин D. Кроме того, рекомендует снизить потребление холестерина, натрия, насыщенных жиров, добавленного сахара.

Как выяснили в ходе исследования, меньше всего жиров и сахара в пюре, консервах и сушёных фруктах. Зато в них содержится много клетчатки. Она играет роль для работы кишечника.

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