Что есть и пить на завтрак, когда ты на диете? ЗОЖ-советы от врача

Вместо этого сразу после пробуждения можно выпить стакан или два воды. Специалист назвала завтрак самым важным приёмом пищи, ведь он запускает метаболизм и ускоряет обмен веществ. Так что запихивать в себя на бегу бутерброд с колбасой — не вариант, особенно если цель — сбросить лишние кило. Что же тогда есть? Подробно об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

© Секрет Фирмы

Что есть на завтрак худеющим

Секрет правильного завтрака — он должен быть достаточно плотным и сытным, отметила Писарева. И хорошо бы, чтобы каждый день еда была плюс-минус разная.

Вот что должен включать завтрак: - сложные углеводы: каша, овсяноблин (омлет с овсяными хлопьями), тост из цельнозернового хлеба и т. п.; - белок: яйца или творог (первые лучше усваиваются, но каждый день их есть не стоит); - полезные жиры: орехи, семена, авокадо или вместо них любое сыродавленное масло.

Что пить на завтрак

Завтрак вообще лучше не запивать. Но если уж вы начинаете утро с кофе, выждите хотя бы полчаса после завтрака, посоветовала диетолог в разговоре с RT. В него не стоит добавлять сиропы и молоко. Разве что растительное.

Но лучше всего кофе заменить на цикорий или выпить какой-то травяной бодрящий чай, подытожила эксперт.

Когда лучше всего завтракать

Врач-диетолог Марьяна Джутова ранее рассказывала, что самое благоприятное время для завтрака — первые 2 часа после пробуждения.

Вообще с этим приёмом пищи лучше не затягивать. После завтрака активизируются обменные процессы в организме, улучшается работа желудочно-кишечного тракта, а человек наполняется энергией на весь день.