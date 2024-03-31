Как правильно чистить зубные импланты? Рекомендации стоматолога

Вот почему гигиене полости рта после имплантации требуется особенно тщательный уход. Причём в зависимости от типа вставных зубов, чистить их нужно будет по-разному. Как правильно ухаживать за имплантами, рассказал врач — стоматолог-хирург, имплантолог, профессор Арам Давидян.

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Как ухаживать за разными типами зубных имплантов

Проще всего в этом плане с имплантами на обычных коронках. Чистят их так же, как и обычные зубы.

А вот ухаживать за мостовидными или более сложными конструкциями придётся учиться. В этом случае нужно вычищать труднодоступные места с помощью щётки и зубной нити. Всему этому должен научить стоматолог.

С такими имплантами могут пригодиться дополнительные инструменты для гигиены полости рта — суперфлоссы (специальные зубные нити), ёршики или монопучковые щётки.

Чистка электрической щёткой и ирригатором

С электрической щёткой обладателям зубных имплантов нужно быть аккуратными, предупредил Давидян. Её нужно держать под определённым углом и вести с определённой скоростью, чтобы она не навредила. Всё эти нюансы вам должен объяснить стоматолог.

То же самое с ирригатором. При неправильном использовании можно загнать частички пищи между десной и мостом, что приведёт к воспалению. Врач должен будет показать, с какой мощностью и интенсивностью направлять струю, сказал стоматолог «Аргументам и фактам».

Срок службы имплантов

Часто имплант — это протез в виде винта, который устанавливается в костной ткани. Он по сути заменяет корень зуба. А потом на него ставят коронку. Процесс срастания импланта с костной тканью занимает несколько месяцев.

Если импланты подобраны и установлены правильно, они могут служить 20 лет и даже дольше, рассказывал «Секрету» главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

Однако точно сказать, когда имплант начнёт ломаться, сложно. Всё зависит от индивидуальных особенностей пациента и самого импланта.

Поэтому очень важно периодически посещать стоматолога, чтобы тот смог оценить состояние вставных зубов и предупредить возможные поломки.