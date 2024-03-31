Правда ли, что нехватка сил весной вызвана авитаминозом? Ответ врача
Ухудшение состояния во время смены сезона часто списывают на весенний или осенний авитаминоз. Якобы организму именно в эти периоды недостаёт полезных веществ. На деле же это не так — человек получает достаточно всего необходимого организму круглый год.
Правда, всё зависит от того, как именно он питается.
Нехватка витаминов весной
Правда ли, что нехватка сил весной вызвана авитаминозом? Нет.
Как рассказала kp.ru врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Кристина Чепыгова, самый простой, но сбалансированный рацион может снабдить организм всеми необходимыми элементами.
Исследований учёных, которые доказали, что в современных продуктах их недостаточно, попросту не существует.
То есть если человек в целом здоров — у него нет хронических, особенно эндокринных, заболеваний, и нормальный здоровый рацион, организм прекрасно усваивает полезные вещества из продуктов.
Трудности могут возникнуть у людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. У них действительно может быть дефицит микроэлементов. Разобраться с этим помогут врач и анализы.
Ещё в группе риска люди старше 65 лет, а также недавно перенёсшие операции и злоупотребляющие алкоголем.
Кстати. Биологически активные добавки (БАДы) для восполнения дефицита, по словам Чепыговой, не всегда эффективны. Хуже того — они могут негативно повлиять на работу отдельных органов и систем организма. Самое опасное — если человек сам себе их выписал и пьёт неграмотно.
Что такое весенний авитаминоз
Весенний авитаминоз — это полное отсутствие в организме одного или нескольких витаминов, а не сезонный дефицит полезных элементов.
Реальный авитаминоз, который не лечат, может закончиться тяжёлой формой инвалидности и даже смертью, объяснила терапевт Екатерина Кабаненко.
Пример авитаминоза — болезнь бери-бери, возникающая из-за нехватки витамина B1 (тиамина). Она бывает у жителей Средней Азии, которые едят практически один очищенный белый рис, а также у алкоголиков.
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