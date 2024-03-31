Ухудшение состояния во время смены сезона часто списывают на весенний или осенний авитаминоз. Якобы организму именно в эти периоды недостаёт полезных веществ. На деле же это не так — человек получает достаточно всего необходимого организму круглый год.

© Секрет Фирмы

Правда, всё зависит от того, как именно он питается.

Нехватка витаминов весной

Правда ли, что нехватка сил весной вызвана авитаминозом? Нет.

Как рассказала kp.ru врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Кристина Чепыгова, самый простой, но сбалансированный рацион может снабдить организм всеми необходимыми элементами.

Исследований учёных, которые доказали, что в современных продуктах их недостаточно, попросту не существует.

То есть если человек в целом здоров — у него нет хронических, особенно эндокринных, заболеваний, и нормальный здоровый рацион, организм прекрасно усваивает полезные вещества из продуктов.

Трудности могут возникнуть у людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. У них действительно может быть дефицит микроэлементов. Разобраться с этим помогут врач и анализы.

Ещё в группе риска люди старше 65 лет, а также недавно перенёсшие операции и злоупотребляющие алкоголем.

Кстати. Биологически активные добавки (БАДы) для восполнения дефицита, по словам Чепыговой, не всегда эффективны. Хуже того — они могут негативно повлиять на работу отдельных органов и систем организма. Самое опасное — если человек сам себе их выписал и пьёт неграмотно.

Что такое весенний авитаминоз

Весенний авитаминоз — это полное отсутствие в организме одного или нескольких витаминов, а не сезонный дефицит полезных элементов.

Реальный авитаминоз, который не лечат, может закончиться тяжёлой формой инвалидности и даже смертью, объяснила терапевт Екатерина Кабаненко.

Пример авитаминоза — болезнь бери-бери, возникающая из-за нехватки витамина B1 (тиамина). Она бывает у жителей Средней Азии, которые едят практически один очищенный белый рис, а также у алкоголиков.

Чего не хватает в организме, если крошатся зубы? Объяснила стоматолог

Как избавиться от аллергии навсегда? Врач назвал важное условие