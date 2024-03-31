Шесть причин принять горячую ванну для настроения и здоровья

Горячая ванна — это не только приятно, но и полезно (во всяком случае для здоровых людей). И пока вы набираете свою, предлагаем ознакомиться с некоторыми преимуществами!

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Уменьшает боли в мышцах и суставах

Купание может принести облегчение болезненным мышцам и суставам. Дело в том, что теплая вода способствует расслаблению тканей опорно-двигательного аппарата, и вскоре вы чувствуете себя лучше. Согласно исследованию 2021 года, купание в горячих источниках в течение трех и более дней может «оказывать значительное терапевтическое воздействие на пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата», включая ревматоидный артрит. Эффект, подобный купанию в целебных природных источниках, можно получить и дома — достаточно добавить в воду английскую соль.

Облегчает симптомы депрессии

Согласно небольшому исследованию, опубликованному в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine в 2018 году, купание в ванной может не только расслабить и поднять настроение, но и привести к «клинически значимому улучшению тяжести депрессии». Уточняется, что ванны не заменят, а лишь дополнят традиционное лечение. Также ученые обнаружили, что для душевного спокойствия ванна предпочтительнее душа.

Улучшает состояние кожи

Купание позволяет смыть грязь, бактерии и грибки из внешней среды, а также открывает поры, размягчает слои мертвых клеток, поэтому вы буквально выходите из ванной обновленной. Главное, не злоупотреблять водными процедурами — достаточно принимать ванну пару раз в неделю. К слову, вышеупомянутая английская соль доказано полезна для людей с хроническими воспалениями кожи, такими как атопический дерматит и псориаз.

Снимает стресс

В отличие от заедания стресса и других способов порадовать себя с потенциальным ущербом для здоровья, теплая ванна — один из способов получить безвредное удовольствие. Это отличный способ расслабиться, успокоить мысли под медитативное журчание воды. Не забудьте оставить смартфон за пределами ванной комнаты: лучше осознанно замедлиться и сделать перерыв от прочих дел. Если вам невыносимо скучно — попробуйте включить расслабляющую музыку.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Heart, принятие горячих ванн может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследователи наблюдали более 30 тысяч человек в возрасте от 40 до 59 лет в течение 19 лет. Те участники, кто часто принимал теплые ванны, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Другое небольшое исследование на 10 участниках в течение восьми недель показало: ежедневные горячие ванны привели к снижению кровяного давления и улучшению здоровья артерий у всех участников.

Подготовка ко сну

В процессе засыпания тело естественным образом охлаждается, поэтому в прохладной спальне уснуть получится быстрее. Горячая ванна перед сном обеспечит больший перепад температур и ускорит засыпание. Кроме того, обзор 17 ранних исследований в 2019 году показал, что принятие ванны в течение 10 минут улучшает качество сна. Душ и даже ванночка для ног, по мнению ученых, дадут тот же эффект. При наличии заболеваний о целесообразности купания в горячей воде проконсультируйтесь с врачом.