Как справиться со страхом и начать ходить в спортзал? Советы чемпионки
Для начала можно сходить на занятие, которое большинство тренажёрных клубов дарит новичкам. Это позволит слегка привыкнуть и понять, как всё устроено. А при желании потом позанимаетесь с инструктором подольше. Что ещё поможет адаптироваться в зале чувствующим себя некомфортно, «Спорт-Экспрессу» рассказал баскетболистка, чемпионка России Елена Беглова.
Как преодолеть страх перед походом в тренажёрный зал
Просто придите в зал. Займите самый простой тренажер — к примеру, велосипед, и смотрите вокруг. Вы сможете убедиться, что каждый сконцентрировал на себе и не обращает внимания на то, что делают другие.
Не отказывайтесь от ознакомительных услуг. Многие тренажёрки предлагают экскурсию по залу и пробное занятие с тренером. Это позволит посмотреть, как всё устроено, узнать, как работают тренажёры, и уже в чём-то попробовать себя.
Спрашивайте у дежурного тренера. Его обязанность — отвечать на вопросы посетителей, так что смело обращайтесь, если что-то не понимаете.
Позанимайтесь с тренером. Проще освоиться, если заручиться поддержкой профессионала. Он узнает, что вы ожидаете от тренировок, в каком состоянии здоровье, составит план занятий.
Посещайте групповые тренировки. Организованные занятия тоже способны помочь привыкнуть к тренажёрке и перестать стесняться.
Ходите в удобном наряде. Одевайтесь в зал так, чтобы вам было комфортно. Если не хотите привлекать внимание, лучше отказаться от формы с глубоким декольте, а также ярких, а ещё хуже — кислотных, цветов.
Найдите единомышленников. Ходить в зал вместе с другом гораздо интереснее и спокойнее.
Почему нужно ходить в спортзал
В первую очередь люди записываются в тренажёрку для того, чтобы улучшить свои здоровье и внешний вид. Но, кроме этого, туда стоит идти за атмосферой и возможностями, которые он даёт: групповые занятия, бассейн, сауны и прочее. А ещё — дополнительной мотивацией. Возможность взаимодействовать с активными, позитивными людьми всегда дополнительно мотивирует, рассказала «Секрету фирмы» мастер-тренер бренда фитнес-клубов XFIT Анастасия Юркова.
Хотя всё же важнее всего — именно заниматься.
«Но если говорить непредвзято, в зал ходить не обязательно, вот двигаться и регулярно тренироваться обязательно, даже если вы полностью довольны сейчас своей внешностью», — отметила она.