Как справиться со страхом и начать ходить в спортзал? Советы чемпионки

Для начала можно сходить на занятие, которое большинство тренажёрных клубов дарит новичкам. Это позволит слегка привыкнуть и понять, как всё устроено. А при желании потом позанимаетесь с инструктором подольше. Что ещё поможет адаптироваться в зале чувствующим себя некомфортно, «Спорт-Экспрессу» рассказал баскетболистка, чемпионка России Елена Беглова.

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Как преодолеть страх перед походом в тренажёрный зал

Просто придите в зал. Займите самый простой тренажер — к примеру, велосипед, и смотрите вокруг. Вы сможете убедиться, что каждый сконцентрировал на себе и не обращает внимания на то, что делают другие.

Не отказывайтесь от ознакомительных услуг. Многие тренажёрки предлагают экскурсию по залу и пробное занятие с тренером. Это позволит посмотреть, как всё устроено, узнать, как работают тренажёры, и уже в чём-то попробовать себя.

Спрашивайте у дежурного тренера. Его обязанность — отвечать на вопросы посетителей, так что смело обращайтесь, если что-то не понимаете.

Позанимайтесь с тренером. Проще освоиться, если заручиться поддержкой профессионала. Он узнает, что вы ожидаете от тренировок, в каком состоянии здоровье, составит план занятий.

Посещайте групповые тренировки. Организованные занятия тоже способны помочь привыкнуть к тренажёрке и перестать стесняться.

Ходите в удобном наряде. Одевайтесь в зал так, чтобы вам было комфортно. Если не хотите привлекать внимание, лучше отказаться от формы с глубоким декольте, а также ярких, а ещё хуже — кислотных, цветов.

Найдите единомышленников. Ходить в зал вместе с другом гораздо интереснее и спокойнее.

Почему нужно ходить в спортзал

В первую очередь люди записываются в тренажёрку для того, чтобы улучшить свои здоровье и внешний вид. Но, кроме этого, туда стоит идти за атмосферой и возможностями, которые он даёт: групповые занятия, бассейн, сауны и прочее. А ещё — дополнительной мотивацией. Возможность взаимодействовать с активными, позитивными людьми всегда дополнительно мотивирует, рассказала «Секрету фирмы» мастер-тренер бренда фитнес-клубов XFIT Анастасия Юркова.

Хотя всё же важнее всего — именно заниматься.