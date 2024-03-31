Редис оказался настоящим лекарством для желудка. Но подходит оно не всем

По словам врача, у тех, кто любит этот овощ и ест его в достаточном количестве, редко бывают проблемы с желудочно-кишечным трактом. И это далеко не единственный плюс. Но всё хорошее полезно в меру, да и противопоказания у редиса тоже есть. Подробнее «Секрету фирмы» рассказал к. м. н., врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков.

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Польза редиса

Низкокалорийный. 93% в нём — вода. Содержит много клетчатки. Богат важнейшим витамином С. И минералами: калием, магнием, фосфором и железом.

«Редис очень благоприятно влияет на переваривание пищи, наполняет кишечник достаточным количеством волокон, чтобы сформировать регулярный и правильный по консистенции стул», — объяснил врач.

Ещё он способствует усиленной выработке желчи, поэтому пойдёт на благо людям с застойными явлениями в желчном пузыре.

Кому редис может навредить

Осторожнее употреблять редис стоит:

беременным — может спровоцировать тонус матки; кормящим — способен изменить вкус грудного молока, вызвать колики у ребёнка; страдающим заболеваниями ЖКТ, связанным с раздражением слизистой, — острота может усугубить состояние или спровоцировать рецидив.

Сколько можно есть редиса в день

Суточная норма для взрослых — 300 граммов.

Когда лучше всего есть редис

По словам Садыкова, идеальное время — обед. Напомним, редис богат клетчаткой. Она в больших количествах может вызывать брожение и вздутие живота. Вечером и ночью это совсем нежелательно.

В каком виде есть редис

Выбор велик — сырым, варёным или маринованным. Кстати, в редисе разных цветов сохраняются одни и те же свойства.