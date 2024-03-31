Биолог назвала продлевающий молодость сок

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, кандидат биологических наук Ирина Лялина рассказала о пользе томатного сока.

© shutterstock

По ее словам, этот напиток относится к продуктам диетического питания, так как помидоры, из которых его готовят, на 90 процентов состоят из воды. Также они богаты витаминами А, С, В6, РР, К, Мg, органическими кислотами и пектиновыми веществами.

— Прием томатного сока стимулирует работу пищеварения, оказывая желчегонное действие и улучшая перистальтику — в целом это хорошее природное средство от запоров, — рассказала специалист в беседе с «Известиями».

Кроме того, включение в рацион этого напитка активизирует выработку гормона радости — серотонина, который помогает снять напряжение и эмоциональный стресс, отметила биолог.

Еще в томатах есть ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами. Поэтому сок из помидоров помогает поддерживать молодость, снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и является хорошей профилактикой онкологии.

— Томатный сок можно пить не более двух стаканов ежедневно и желательно за полчаса до или после приема пищи, — порекомендовала Лялина.

«Потушить пожар» во рту из-за острой пищи можно при помощи ряда напитков и продуктов. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.