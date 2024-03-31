Фольга или рукав: в чем запекать продукты, чтобы было полезнее

Из всех видов приготовления лучше всего выбирать запекание, потому что во время него ни канцерогены не образуются, ни витамины не вывариваются, как при альтернативных способах. Однако даже здесь есть, где поломать голову над выбором.

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По словам аллерголога-иммунолога и диетолога Елены Парецкой, лучше всегда выбирать запекание, причём под крышкой или в фольге/рукаве. Так блюдо будет сочнее, приготовится быстрее и будет диетическим, соус не выпарится, а духовку потом не придётся отмывать. Но что выбрать — фольгу или рукав?

Разбираемся вместе с «Доктором Питером».

Как пользоваться рукавом

Термостойкая плёнка выдерживает температуру до 220−250 градусов, не выделяет никакие вещества в воздух, не портит вкус еды, не плавится (если не прислонять к стенке духовки).

Раскладывая продукты в рукаве, оставляйте с двух сторон по 20 см свободного пространства, чтобы нормально его завязать. Перед тем как завязать — выпустите воздух. Проткните пакет в нескольких местах, чтобы он не лопнул во время готовки. Ставьте блюда в разогретую духовку, но не вплотную к стенкам.

Как пользоваться фольгой

У фольги меньше нюансов, но есть два важных момента, о которых стоит помнить.

Фольга помогает продуктам быстрее приготовиться и не меняет вкус блюд (с ремаркой). В ней позже можно и хранить блюдо в холодильнике, она будет защищать продукты от бактерий и света.

Те самые важные моменты:

В фольге не стоит готовить блюда с кислотными компонентами (уксусом, томатным соком или лимоном), они могут вступать в реакцию с фольгой и приобретать металлический вкус.

Разогревать продукты в фольге придётся в духовке или на сковороде, либо нужно достать их из фольги и тогда уже поместить в микроволновку.

Греть фольгу в СВ-печи нельзя — она будет искрить.

Получается, что блюдо будет максимально полезным приготовленное и в рукаве, и в фольге, однако в первом меньше условий, при которых что-то может пойти не так, а потому он более удобен.

Ранее в Роскачестве рассказывали, как защититься от канцерогенов. И нет — не только отказавшись от всего жареного. Подробнее об этом можно почитать здесь.

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