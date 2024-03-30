Диетолог назвала три продукта, которые помогут женщинам пережить менопаузу

Менопауза — важный период в жизни женщины, который обычно приходится на возраст от 40 до 50 лет. Одной из проблем, волнующих многих женщин в это время, является риск увеличения веса, особенно в области живота, который может усугубляться гормональными изменениями и метаболическими сдвигами. Однако диетолог Крутика Нанавати назвала продукты, которые нужно включить в рацион, чтобы уменьшить риск набора веса и облегчить симптомы, связанные с климаксом.

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Рыба, богатая омега-3

Рыба, богатая омега-3, такая как лосось, скумбрия и сардины, играет решающую роль в смягчении воспалительных процессов и поддержании контроля веса во время менопаузы у женщин старше 40 лет.

— Омега-3, содержащиеся в такой рыбе, как лосось, скумбрия и сардины, помогают женщинам старше 40 контролировать вес во время менопаузы. Улучшаются обмен веществ и сжигание жира, а также рыба помогает поддерживать здоровье сердца и когнитивные функции, — объяснила диетолог Нанавати.

Листовая зелень

В листовой зелени мало калорий и много клетчатки, она также содержит огромное количество питательных веществ и антиоксидантов.

— Листовые зеленые овощи, включая шпинат, капусту кале и мангольд, богаты витаминами и минералами. Высокое содержание клетчатки в них помогает поддерживать чувство сытости, снижая вероятность переедания. Кроме того, противовоспалительные фитонутриенты, содержащиеся в листовой зелени, помогают стабилизировать уровень гормонов и инсулина, — пояснила специалист.

Цельнозерновые продукты

Включив цельные зерна в рацион, женщины могут стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье пищеварительной системы. Кроме того, содержание клетчатки в цельных зернах помогает регулировать уровень холестерина и улучшает здоровье сердца, пишет американское издание She Finds.

— Включение в рацион цельнозерновых продуктов, таких как киноа, коричневый рис и ячмень, дает двойную пользу женщинам старше 40 лет. Цельные зерна богаты клетчаткой, которая способствует насыщению и помогает контролировать аппетит, — объяснила Нанавати.

Также специалист добавила, что противовоспалительные свойства цельного зерна облегчают симптомы менопаузы, ускоряя обмен веществ и помогая поддерживать вес.