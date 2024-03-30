Назван способ рассчитать свое долголетие при помощи девяти тестов

Оценка скорости ходьбы, а также способность удерживать равновесие на одной ноге могут позволить человеку определить, насколько здоровым будет его организм в старости, пишет The Sun, ссылаясь на исследование, опубликованное в British Journal of Medicine. По данным издания, всего существует девять тестов, прохождение которых помогает оценить долголетие.

Прежде всего авторы исследования предлагают оценить способность удерживать равновесие на одной ноге. Простой на первый взгляд тест для многих может стать проблемой.

Исследование, опубликованное в British Journal of Medicine, показало, что у вас может быть гораздо более высокий риск смерти, если вы не можете продержаться 10 секунд на одной ноге, — сказано в публикации.

Кроме того, эксперты предлагают оценить способность человека подняться с пола без сторонней помощи. Приседание также входят в список. Способность человека выполнять это упражнение является важным показателем того, как тело будет функционировать с возрастом.

Аналогичным образом дела обстоят с отжиманиями. Авторы исследования подчеркивают, что люди, способные выполнить 40 повторений за одно занятие, причем не обязательно за один подход, меньше подвержены риску сердечного приступа.

Эксперты рекомендуют оценивать работоспособность мышц рук, в том числе и силу хвата. Сделать это можно при помощи кистевого динамометра.

Скорость ходьбы также позволяет оценить степень долголетия. Исследования показали, что люди, которые ходят быстро, с большей вероятностью проживут дольше, пишет The Sun. В частности, ходьба со средней скоростью не менее 6 км/ч позволяет снизить риск развития диабета второго типа на 39%.

Отслеживание подвижности вообще считается важным способом оценивания состояния здоровья, говорится в публикации. В этой связи эксперты рекомендуют делать не менее 6000 шагов ежедневно.

Наряду с оценкой работоспособности мышц важно наблюдать и за памятью. При этом в материале подчеркивается, что именно физические тренировки оказывают благотворное воздействие на состояние мозга.

Наконец, эксперты советуют оценить качество сна. В частности, важно понять, насколько отдохнувшим чествует себя человек после пробуждения.

Ранее ученые провели исследование, определив четыре основных типа сна. Участников эксперимента удалось разделить на тех, кто спит крепко, любителей вздремнуть, страдающих бессонницей, а также тех, кто отсыпается только по выходным. В исследовании, которое заняло 13 лет, приняли участие 3683 человека. Эксперимент среди прочего показал связь между паттернами сна и здоровьем.