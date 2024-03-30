Тренер посоветовала семь упражнений для ускорения похудения

Фитнес-тренер Ирина Ротач посоветовала семь упражнений для ускорения похудения. Ее слова приводит Men Today.

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Ротач предложила выполнять упражнения лежа на спине — обратные скручивания, подтягивание коленей к груди, скручивания с касанием ноги и полукруг ногами. Также она рекомендовала делать скалолаза и два вида планки — обратную и динамическую. Все упражнения выполняются по 30 секунд.

Специалист подчеркнула, что одних тренировок для похудения будет недостаточно, так как не менее важно соблюдать диету. Кроме того, необходимо отказываться от вредных привычек, следить за водным балансом и режимом сна.

Ранее Ротач раскрыла способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала. Эксперт рекомендовала выполнять вертикальные ножницы и ситапы с поднятыми руками.