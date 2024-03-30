Наркологи объяснили, почему нельзя пить алкоголь утром

Утреннее употребление алкоголя может свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости и привести к социальной дезадаптации. Такой образ жизни также способствует развитию цирроза печени, особенно, если человек пьет некачественный алкоголь. Об этом сообщил врач-нарколог Дмитрий Вальчук.

«Если человек употребляет еще и некачественный алкоголь, то цирроз печени развивается достаточно быстро. Также снижаются и когнитивные функции», — предупредил Дмитрий Вальчук.

Его слова передает Пятый канал. Врач подчеркивает, что психические отклонения могут проявиться уже на первой стадии зависимости, а физические изменения — на второй. Специалист также объясняет, что желание выпить утром часто усиливается, если ранее алкоголь уже использовался как способ снижения тревоги. Это создает подсознательную связь между алкоголем и эмоциональным облегчением, что может привести к формированию зависимости.

Психиатр и врач-нарколог Василий Шуров поддерживает коллегу, указывая на алкогольные напитки, как на временный и вредный способ избегания решения проблем. Он советует обращать внимание на основные причины стремления к алкоголю, такие как депрессия, тревога или жизненные трудности. Врач считает, что алкоголь действует как допинг, обеспечивая лишь кратковременное эмоциональное облегчение.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева сообщила, что употребление алкогольных напитков, курение и употребление нестероидных противовоспалительных препаратов могут привести к развитию заболеваний желудка. Также к развитию гастрита, может привести употребление энергетиков, лимонадов и газированных напитков.