Врач назвала доступную и натуральную альтернативу добавкам с пробиотиками

Выбираете очередные «чудодейственные» БАДы с полезными бактериями? Доктор Эмили Лиминг считает, что подобные добавки без проблем заменит недорогой доступный фрукт — яблоко. Об этом эксперт рассказала журналу Vogue.

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«Яблоки содержат клетчатку, и особенно пробиотическую клетчатку под названием "пектин", которая питает ваши хорошие кишечные бактерии. Он также содержит большое количество полифенолов, которые оказывают пребиотическое воздействие на микробиом кишечника», — объяснила эксперт.

По мнению диетолога, этого достаточно для здоровых людей, которые хотят поддержать здоровье кишечника. А вот к БАДам эксперт относится скептически из-за непомерных обещаний производителей. Потребляя полезную растительную пищу, отмечает Леминг, можно заметить множество преимуществ — начиная с улучшения настроения и заканчивая тоном кожи. И все это без ущерба для бюджета.