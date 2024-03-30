Во сколько ложиться спать, чтобы защитить мозг от разрушения? Врач назвал точное время

Многие врачи говорят о том, что здоровый сон способен защитить от многих болезней. Главное — спать регулярно по 7−8 часов, и в таком случае будет отдыхать и организм в целом, и мозг в частности. Вот только, по словам эксперта, важно ещё не только количество часов, но и их расположение.

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Сколько нужно спать

Британский невролог Джеймс Гатвик рассказал лайфхак, как можно отсрочить деменцию и любые разрушительные процессы в мозге, пишет Daily Mail. По мнению эксперта, главное здесь — настроить режим сна так, чтобы высыпаться и отдыхать стабильно по 7−8 часов. Однако и ложиться нужно строго в 22 часа, чтобы встать в 6. И это не дискриминация сов, просто так работает организм.

Почему нужно ложиться в 22 часа

Деменция и прочие похожие на неё заболевания образуются из-за того, что в мозге накапливаются вредные белки, от которых организм нормально избавляется во время сна. Но есть нюанс. Активнее и успешнее он это делает, когда сон совпадает по биоритмам с «официальным» временем для сна — когда темно, вырабатывается мелатонин и прочее. В другое время хоть 12 часов спи — эффект будет слабее.