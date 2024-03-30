Назван очень популярный продукт у долгожителей

Президент Российского общества антивозрастной медицины, геронтолог Светлана Трофимова назвала тофу продуктом для долголетия.

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«Тофу — это очень популярный продукт у долгожителей, которые живут в так называемых голубых зонах», — сказала она в эфире программы «О самом главном».

Употребление тофу способствует снижению развития онкологических заболеваний, а также замедляет наступление менопаузы у женщин и облегчает ее симптомы.

«Сыр тофу содержит в себе такие вещества, которые называются природными эстрогенами. В период менопаузы те, кто чаще употребляет этот сыр, меньше страдают от симптомов. Тофу содержит в себе еще одно вещество, луназин. Вещество, которое в экспериментальных и клинических исследованиях показало онкопротекторное действие. Оно подавляет возникновение онкологических клеток и снижает риск развития онкологических заболеваний», — уточнила специалист.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», диетолог Наталья Круглова назвала продукты, позволяющие защитить клетки от негативного влияния свободных радикалов и снизить риски развития рака.