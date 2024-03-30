Медик назвал самую опасную позу для сна

Британский врач из Центра уменьшения сколиоза Тони Налда назвал самую опасную позу для сна.

По словам специалиста, речь идёт о сне на животе, который может привести к ужасным последствиям, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

Как пишет издание со ссылкой на The Mirror, отдых на животе может привести к проблемам с сердцем и болям в пояснице.

«Дело в том, что эта поза может затруднить глубокое дыхание, так как такое положение сжимает диафрагму, – пояснил специалист. – Надавливая на грудь, вы затрудняете циркуляцию крови. Более того, сон на животе оказывает дополнительное давление на позвоночник, что потенциально может привести к перенапряжению позвонков и окружающих их мышц».

Кроме того, предупредил Налда, сон на животе может вызвать мигрень, защемление нервов и другие неврологические проблемы с искривленной шеей и даже спровоцировать появление большого количества морщин на лице.

«Сон на боку намного полезнее для здоровья. Он сохраняет естественный изгиб позвоночника и минимизирует нагрузку на суставы, а также улучшает работу сердца и уменьшает храп», – резюмировал британский медик.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что врач-сомнолог Анастасия Гломадо рассказала, чем опасен храп для здоровья.