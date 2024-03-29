Специалист рассказал, стоит ли придерживаться питания по группе крови

Среди населения продолжает пользоваться популярностью диета, согласно которой та или иная группа крови определяет восприимчивость организма к определенным продуктам. И чтобы поддерживать вес в норме, необходимо скорректировать свой рацион, отталкиваясь от своей группы. Насколько это мнение соответствует действительности, рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

По ее словам, создателем данной диеты выступает американец натуропат Питер Д’Адамо. Согласно предложенной им концепции, при составлении рациона нужно учитывать, в какой именно момент эволюции появилась группа крови. Так, если это произошло раньше, чем люди стали употреблять зерно и молоко, то организм будет хуже усваивать глютен и лактозу. Рекомендации по исключению или добавлению в свое питание различных продуктов существуют для всех групп крови.

Однако, в настоящее время нет никаких научных доказательств того, что группа крови может влиять на усвояемость какой-либо определенной пищи.

«Невозможность усваивать глютен связана с состоянием, так называемом целиакией. Непереносимость молочных продуктов возникает при нехватке или полном отсутствии фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар. Эти состояния связаны с генетическими нарушениями или особенностями функционирования генов, а их появление никак не связано с группой крови», – пояснила Ольга Малиновская.

Также отмечается, что исключение ряда продуктов или целых групп из рациона человека может привести к ухудшению самочувствия в силу нехватки витаминов и микроэлементов. Специалист напоминает, что питание должно быть сбалансированным и включать белки, жиры и углеводы. Помимо этого, в нем должно быть достаточно клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах.