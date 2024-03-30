Похудеть к лету: названы продукты-помощники для снижения веса

Готовясь к летнему сезону, многие хотят избавиться от лишних килограммов, набранных за зиму. Успехов в этом вопросе можно добиться, изменив свой рацион. В меню следует включить продукты, которые снижают аппетит, а также тягу к сладкому, мучному и жирному. О них рассказал превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

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Белковые продукты

«Вероятно, первый совет, который вы получите от диетолога или тренера, когда придете к ним с запросом «хочу худеть», будет увеличить потребление белковых продуктов. К ним относятся: мясо, птица, рыба, яйца, творог, бобовые», – рассказал он «Российской газете».

Белок, по словам специалиста, с точки зрения биологии, является своеобразным ограничителем аппетита. Так, исследование 2017 года показало, что употребление его в достаточном количестве снижает чувство голода на 16%, одновременно увеличивая ежедневную сытость на 25%.

Клетчатка

Также способствует похудению, по словам Семирядова, увеличение потребления продуктов, богатых клетчаткой: овощей, цельнозерновых круп, ягод и фруктов. Клетчатка имеет довольно вязкую текстуру и длительно переваривается. При попадании в желудок она набухает, и в мозг поступает сигнал о насыщении.

«Продукты, богатые клетчаткой, также замедляют поступление глюкозы в кровь, за счет чего также немного стабилизируется аппетит», – добавил эксперт.

Кофе и чай (кофеин)

Кофеин, содержащийся в кофе и чае, повышает выработку гормонов, ответственных за активность, мобилизует силы организма, подавляет чувство усталости. За счет этого и подавляется аппетит.

Масло МСТ

Это тип масла, содержащий среднецепочечные жирные кислоты, в последние годы стало очень популярным в среде специалистов и людей, ведущих ЗОЖ. Оно является быстрым источником энергии для нервной системы и помогает бороться с ростом патогенных бактерий.

«Этот тип жирных кислот способен ускорять расщепление жира. Например, в исследовании те, кто потреблял масло МСТ, теряли больше в весе, окружности талии и проценте жира, чем те, кто потреблял оливковое масло. Также показано, что МСТ может немного снижать аппетит», – объяснил Семирядов.

При этом, эксперт предупреждает, что в больших количествах масло МСТ даст обратный эффект. Добавлять его в блюда надо в небольших количествах.

Яблочный уксус

В 2000-х годах ученые начали активно изучать свойства яблочного уксуса. Выяснилось, что он убивает патогенные бактерии и грибки, снижает инсулин, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и способен снижать аппетит. Яблочный уксус можно добавлять к заправкам для салатов и в домашний майонез. Можно также разводить водой и пить как напиток (1-2 чайных ложек до 1-2 столовых ложек на стакан воды).

При этом Семирядов напомнил, что при выборе того или иного режима нужно учитывать индивидуальные особенности организма, а еще лучше – проконсультироваться со специалистом.