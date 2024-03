Ученые предупредили: жареные продукты могут привести к слабоумию

Употребление приготовленных на повторно использованном масле продуктов могут спровоцировать развитие деменции и слабоумия.

Исследователи из Американского общества биохимии и молекулярной биологии (The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, ASBMB) выяснили, что частое употребление переработанного масла усиливает процессы нейродегенерации. О результатах исследования сообщило издание EurekFlert.

Длительное употребление пищи, жаренной во фритюре, для приготовления которой масло использовалось повторно, приводит не только к ожирению, но и к проблемам в когнитивной сфере. К таким продуктам относятся картофель фри, хрустящая курочка, луковые кольца.

Команда ученых провела исследование на лабораторных животных и установила, что повторно использованное масло воздействует на связь между кишечником, печенью и мозгом и влияет на различные физиологические функции. Нарушение связи может привести к неврологическим расстройствам.

Эксперимент показал, что негативный эффект от употребления переработанного масла был отмечен даже у следующего поколения подопытных животных.