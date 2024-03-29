Ранний отход ко сну предотвращает деменцию, рассказал врач

Отход ко сну до десяти часов вечера позволяет глимфатической системе эффективнее выводить токсичные белки и отходы жизнедеятельности из структур головного мозга, тем самым снижая риск развития деменции. Об этом изданию Daily Mail сообщил британский нейробиолог и специалист в области биомедицинской визуализации мозга Иэн Харрисон.

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Специалист рассказал, что качественный, продолжительный сон способствует активизации глимфатической системы. Это естественный путь элиминации (выведения из организма) продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы. Ранний отход ко сну (до 22:00), по мнению нейробиолога, предоставляет больше возможностей для ее эффективной работы.

Дело в том, что во время ночного отдыха ткани головного мозга также омываются специальной жидкостью — ликвором, что способствует устранению «клеточного мусора» и токсичных белков. К токсичным белкам относятся амилоиды и Тау. Их скопления в головном мозге часто называют «бляшками» или внеклеточными отложениями, нарушающими работу нейронов.

Активировать глимфатическую систему и ускорить выведение амилоидных и Тау-белков также помогают физические упражнения. Нейробиолог отметил, что для этой цели подойдет как бег, так и занятия в тренажерном зале.