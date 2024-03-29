Употребление морепродуктов и рыбы (такой как минтай, тунец и лосось) с картофелем может снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на мнение специалистов из министерства здравоохранения Великобритании.

Специалисты подчеркнули, что взрослому человеку нужно съедать не менее двух порций рыбы или морепродуктов в неделю. При этом одна порция должна включать в себя жирные виды рыбы, такие как лосось или тунец.

Дело в том, что рыба является богатым источником белка и полезных жирных кислот омега-3. Их употребление поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, позволяет снизить уровень холестерина в крови, нормализовать артериальное давление и вес. Другая составляющая этого блюда — картофель, содержит неперевариваемые пищевые волокна, которые перерабатываются полезными кишечными бактериями.

По подсчетам экспертов из министерства здравоохранения, более частое употребление традиционного британского блюда фиш-энд-чипс (рыбное филе с картофельными ломтиками) поспособствует снижению риска развития диабета на 15%, а рака — почти на 42%. Специалисты также заявили, что сокращение доли мяса в рационе в пользу рыбы может стать способом экономии денег.